港股格局：許繹彬指現階段只宜小注買入

港股勁跌逾400點後倒升。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現階段的大市走勢猶如過山車，完全「冇路可捉」。恒指預計繼續反覆，但投資者要緊記，投資市場「有危便有機」，現階段宜小注怡情，等持明朗化可加重注碼，把握反彈機會。



他指，受累於美國再現孳息倒掛，美股周三狂瀉800點，在內憂外患的情況下，幾乎無好日子過，美股大挫拖累恒指陷入更深的跌勢深淵。



香港備受外憂內患煎熬，中美頻頻拳腳相向早已司空見慣，內部矛盾又未見緩和跡象，本港顯然元氣大傷，經濟衰退跡象開始浮現，零售酒店甚至航空業苦不堪言，第四季及明年經濟才是更大的考驗。



但他認為，儘管內憂外患不斷困擾香港股市，但港股跌至近日水平，就算外圍跌勢加劇，港股仍屬溫和，買盤亦開始湧現，投資者慎防港股會出現夾淡倉和好友反擊的情況，因為股票市場始終會有其獨特性，「全世界睇淡必有反彈」的情況，亦不是第一次發生，故「眾人皆醉要獨醒」的心態是現今股票市場的必備心態。



早前氣勢如虹的美股近期表現亦大不如前，美國總統特朗普屢屢狂批聯儲局「做得太糟糕」，孳息又出現倒掛，全球股市亦難以獨善其身，齊陷低迷。華為爭端仍在蔓延，全面禁令即將實行，因此中美雙方即使下月重回談判桌，惟前景並不樂觀。美息方面，美國7月消費物價指數按月升0.3%，表現符合市場預期，再次減息則言之尚早。內地方面，人幣破七早已被市場消化，中國七月三頭馬車經濟數據表現遜色，可見周遭環境不容樂觀。



近期的業績期，大部份股票的股價表現已脫離基本面的考量，即使成績表亮麗亦無助提振股價，避險情緒籠罩暫令投資者卻步。港交所業績火熱出爐，派息表現符合預期， 「股王」騰訊控股(00700)放榜亦有亮眼營收，但相信難抵淡風吹襲，股價暫難有大作為。



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