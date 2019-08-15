【大行報告】券商普遍下調目標價　騰訊績後曾挫4%

股王騰訊(00700)中期純利升24.8%至513.46億元人民幣，惟第二季度收入僅近預期下限，股價今早(15日)顯著受壓，即市曾挫4.1%低見325.8港元，中午收報330元，跌2.9%。



績後多間大行發表報告，花旗重申對騰訊「買入」投資評級，但目標價由441元下調至429元，同時將2020年非通用會計準每股盈利預測由14.69元降至14.312元。



該行認為，騰訊旗下手遊業務趨勢不足以抵銷廣告業務放緩的影響，至於集團第二季收入令市場失望，該行對此並不感到意外，而其管理層亦指線上廣告疲弱情況會延至下半年，即騰訊未來總體收入趨勢將視乎手遊、金融科技及雲端業務表現。



另外，野村則指騰訊業績未有大驚喜，惟看好其長遠潛力可持續，維持予其「買入」評級，目標價由430元微降至428元。至於大和則認為騰訊被拋售時為吸納機會，惟目標價降至420元。



其他券商對騰訊看法亦普遍偏淡，瑞銀及美銀美林各予其「買入」評級，但目標價分別下調至440元及433元；摩根士丹利予其「增持」評級，目標價430元。至於高盛雖亦予「買入」評級，但目標價僅睇418元，為眾大行中最悲。



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