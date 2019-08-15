【fb直播】移居加拿大、台灣、馬來西亞投資攻略！

今期最流行、最多人搜尋的關鍵字，非「移民」莫屬！去年估計香港移民外地數字較前年大增近20%，於連串政治紛爭不斷下，相信今年會激發更多人「急急腳」搞移民，移民數字勢再創高峰！



要離鄉別井移居外地開展新生活，為人生中一大決定，選擇移居地點當然不能馬虎。除了要考慮該國家的生活水平、語言文化外，對於已成家立室的人士而言，適合子女成長及學習的環境亦是考慮之一。以英語為主、同時有眾多華人聚居的加拿大，因此成為港人熱門首選地之一。今年年初加拿大政府宣布，計劃於未來3年招收逾100萬名新移民，該國開放歡迎之態度，對有意移居人士特別具吸引力，所以不少有意到加拿大紥根的人士已未雨綢繆，預先於當地物色居所，增加移居當地成功機會。



全新河岸公寓Hollybridge At River Green可謂是最佳選擇。逾1公里的海濱長廊、地理位置方便，預計2023年入伙，提供一至四房、閣樓及排屋選擇，更奉送車位及儲物間，售價只是約390萬港元起。



傳統的歐美加之外，移居潮亦席捲其他亞洲國家，例如物價低但生活步伐較慢、廣東話通行的馬來西亞。該國於2002年推出「第二家園」計劃(MM2H)，申請人若符合指定條件可獲長達10年並可延期的居留權。計劃推行至今17年，每年申請人數不斷上升，促進吉隆坡樓市發展，成為全球最活躍十大房地產市場之一。根據世邦魏理仕發布的2019年《全球生活報告：城市指南》，吉隆坡去年樓價升4.9%，多項基建將於未來數年落成，新建地鐵線及TRX金融中心有望進一步帶動當地樓市，吸引不少投資者到當地置業或居住。



由世界著名酒店集團Accor Hotels與新加坡上市發展商Oxley攜手合作、首個五星級時尚綜合物業Oxley Towers，便是自住投資兩相宜的最佳項目。Oxley Towers由三座大樓及一個零售商場相連組成，其中樓高78層的So Sofitel Residences集豪華住宅及國際酒店於一身，共提供590個住宅單位及207間酒店客房，77樓設有吉隆坡最高的天際泳池，46樓設有空中花園及會所設施。Oxley Towers與Suria KLCC及Avenue K購物中心相隔只有300米，鄰近多個LRT及MRT車站，斜對面是正在興建中的地鐵2號線KLCC East站，預料將於2022年全線通車，屆時將串連起吉隆坡的軌道交通，不但為居民帶來便利，同時引發豪宅升值潛力，刺激區內租售市場。



旅行熱點台灣，亦成為了移居詢問度極高的「落腳地」。香港樓價高昂，即使努力工作、節衣縮食，難以「上車」擁有自己的安樂蝸。早前有報告指出，於香港買樓需要21年不吃不喝才能達到；反觀彼岸的台灣則截然不同，衣食住行物價均比香港低，台北周邊亦有大量價格親民、性價比高的優質樓房可供選擇，讓你擁有方便的都市生活之餘，又可享受高品質生活和優美環境。



由「林口王」上市公司亞昕集團全新打造的亞昕昕聯心值得大家留意，該區交通方便，1分鐘步行到扶輪公園，加上優質生活圈和平民級房價，是台灣置業的極佳選擇！



想了解更多移居、置業投資攻略，記得收睇東網節目《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》！今個星期四(8月15日)中午12:30至13:00，將會於on.cc東網以及M18 facebook直播。AP世界物業投資行政總裁Paula莫佩雯、咫尺環球置業有限公司董事董小可將會即時為大家解答問題！



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或親臨展銷會：

【Hollybridge at River Green】

日期：8月17日至18日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時 (座位有限，敬請預約)

地點：中環港景街1號國際金融中心(IFC)一期9樓

歡迎致電查詢及預約報名！



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