【午市重點睇】日圓高見105.73　港元偏強

2019年08月15日 12:05
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    ●避險情緒升溫，金價亞洲市一度衝上1,524美元，日圓兌每美元高見105.73。美國30年期國債孳息率首度跌穿2厘，創新低；美匯指數一度突破98，最新報97.94；歐元、英鎊分別報1.114及1.120。港匯強見7.8320，最新處7.84031。離岸人民幣高位見7.0434，最新企7.04。布油弱企59.13美元，紐油報55美元。道指期貨漲55點。

    ●港股挫400點後倒升，恒生指數半日跌42點或0.17%，報25,259點。https://bit.ly/33yDWmb
    -遭「殺人鯨」狙擊，澳優急瀉兩成中途停牌。
    -異動股：鐵塔連日受壓，股價曾挫7%。
    -【大行報告】中金、花旗降騰訊目標價。
    -滙豐在倫敦回購510萬股。
    -新股專輯：恆新豐控股以0.2元定價。
    -港股格局：許繹彬建議現階段只宜小注買入。

    ●【即市分析】
    -萬洲國際考驗6元關承接。https://bit.ly/2Z8XyxC
    -港股反向ETF逆市突圍。https://bit.ly/2TvXaEq
    -陳正犖：加元或區間上落。https://bit.ly/2YJHQd0

    ●A股快報：3大指數半日收市均向下。https://bit.ly/2KyiwOl

    ●亞洲股市：日股中段挫逾200點。

    ●公司業績：
    -聯想集團首季多賺1.1倍，個人電腦收入增12%。

    ●港元拆息︰1個月期拆息升上2.14厘。

    ●人民幣兌中間價報7.0268，較上日開市價升44點子，呈兩連升。

    ●人行逆回購300億元人民幣，開展4,000億元人民幣MLF操作。

    ●內地70大中城市新盤售價，西安及平頂山強勢。

    ●流動性趨緊，港元強見7.8320，遠匯飆升。

    ●社會動盪，傳阿里巴巴考慮推遲在港IPO。

    ●美國30年期國債孳息率首次跌破2%，創新低。

    ●美國擴大對華出口黑名單，中國廣核集團及3附屬上榜。

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