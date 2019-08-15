【午市重點睇】日圓高見105.73　港元偏強

●避險情緒升溫，金價亞洲市一度衝上1,524美元，日圓兌每美元高見105.73。美國30年期國債孳息率首度跌穿2厘，創新低；美匯指數一度突破98，最新報97.94；歐元、英鎊分別報1.114及1.120。港匯強見7.8320，最新處7.84031。離岸人民幣高位見7.0434，最新企7.04。布油弱企59.13美元，紐油報55美元。道指期貨漲55點。



●港股挫400點後倒升，恒生指數半日跌42點或0.17%，報25,259點。https://bit.ly/33yDWmb

-遭「殺人鯨」狙擊，澳優急瀉兩成中途停牌。

-異動股：鐵塔連日受壓，股價曾挫7%。

-【大行報告】中金、花旗降騰訊目標價。

-滙豐在倫敦回購510萬股。

-新股專輯：恆新豐控股以0.2元定價。

-港股格局：許繹彬建議現階段只宜小注買入。



●【即市分析】

-萬洲國際考驗6元關承接。https://bit.ly/2Z8XyxC

-港股反向ETF逆市突圍。https://bit.ly/2TvXaEq

-陳正犖：加元或區間上落。https://bit.ly/2YJHQd0



●A股快報：3大指數半日收市均向下。https://bit.ly/2KyiwOl



●亞洲股市：日股中段挫逾200點。



●公司業績：

-聯想集團首季多賺1.1倍，個人電腦收入增12%。



●港元拆息︰1個月期拆息升上2.14厘。



●人民幣兌中間價報7.0268，較上日開市價升44點子，呈兩連升。



●人行逆回購300億元人民幣，開展4,000億元人民幣MLF操作。



●內地70大中城市新盤售價，西安及平頂山強勢。



●流動性趨緊，港元強見7.8320，遠匯飆升。



●社會動盪，傳阿里巴巴考慮推遲在港IPO。



●美國30年期國債孳息率首次跌破2%，創新低。



●美國擴大對華出口黑名單，中國廣核集團及3附屬上榜。



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