【瑞銀推介】SPDR金ETF購證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：港股周二(13日)低開低走，跌穿上周二(6日)的低位，失守25,300點水平，今年的累積升幅已完全回吐。



美國總統特朗普宣布押後部分原定9月生效中國貨品關稅，令周二晚美股急升，市場氣氛向好，港股周三高開，不過可惜升幅一直收窄，至午後更出現倒跌，全日波幅超過500點。恒指現時的現時的9天和14天的RSI相對強弱指數均已跌穿30，為市場人士普遍認為超賣的水平。



根據瑞銀於周三(14日)的即市資金流紀錄，資金早段時間流入恒指看淡產品包括認沽和熊證，不過隨着大市升幅收窄，資金轉為留意認購證和牛證。



不過周三晚美股急挫800點，拖累周四(15日)港股發展。由於市況波動，投資者在揀選牛熊證宜留意收回價較穩健的選擇，或可轉為留意認股證作部署。如投資者看好恒指，可留意認購證(22042)，行使價26,600點，2019年12月到期，有效槓桿約13倍。



如投資者看淡恒指，可留意近日新上市的認沽證(22181)，行使價25,400點，2019年12月到期，有效槓桿約8.8倍。



另外，近日大市再度有避險情緒，不過之前比較受歡迎的避險板塊如公用股、收租股、房地產信託以及快餐股近日都受影響而表示不佳，所以資金近日轉戰黃金相關股份，當中SPDR金ETF近日走勢甚強，8月的首9個交易日已升7%，周三早上曾下跌2%，不過不少投資者視之為入貨機會，根據瑞銀於周三的即市資金流紀錄，資金積極留意S金購證。



如投資者看好SPDR金ETF，可留意認購證(21550)，行使價1,221元，2020年1月到期，有效槓桿約10倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

