聯想：擬斥3億美元深圳設廠　料業務暫不受貿戰影響

聯想集團(00992)董事長兼首席執行官楊元慶表示，中美貿易戰對整個行業及消費者都有影響，慶幸美國決定押後向部分中國進行商品加徵關稅。集團近期已計劃斥資3億美元在深圳設廠，相信今年業務不會受到影響。



他強調，集團作為全球化企業，在全球均具有供應鏈，將可靈活調整供應。惟他亦補充指，即使轉移至其他國家生產，無可避免亦會令生產成本增加，個人電腦(PC)及智能手機等產品售價或會上升，期望中美可盡快解決貿易糾紛。



截至今年6月底止首季度，聯想PC業務收入按年增12%至96.31億美元，市佔率創下紀錄新高25.1%。企業總裁及首席營運官Gianfranco Lanci指，主要受遊戲電腦及印度市場銷售強勁推動，令集團收入增長遠超市場表現。他坦言，未來2至3季度消費者市場或出現負增長，但認為商業客戶需求可抵銷相關負面影響，尤其美國市場對高端及高增長產品的需求繼續強勁，直指看不到PC收入有潛在下跌機會，有信心保持其市佔率。



期內，數據中心業績錄得虧損5,200萬美元。執行副總裁兼數據中心業務集團總裁Kirk Skaugen沒有透露其業務止蝕時間表，僅謂聯想向來目標策略是繼續「跑贏大市」及持續改善盈利表現。



他續稱，由於部分超大規模(Hyperscale)客戶暫緩建設及商品價格較低，導致首財季收入下降，但軟件定義基礎架構及儲存業務增長仍理想，相信今財季起數據中心業務可逐漸復甦。



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