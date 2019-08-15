【高盛推介】騰訊績後落後大市　博反彈購證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(14日)收市後公布中期業績，至今年6月底，期內純利513.46億元人民幣，按年升24.76%，接近預期上限。按非通用會計準則純利444.55億元人民幣，按年升16.9%，預合市場預期。



該股周四(15日)早段落後大市，低見325.8元後跌幅收窄。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續追捧認購證，當中過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,670萬元。而認沽證於周三亦錄得約770萬元資金流入。另一方面，牛證於過去12個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約620萬元。而周三熊證則錄得約3,890萬元資金流入。



投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的購證(19414)，行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿10.1倍，行使價330至360元間、中年期產品中，槓桿最高。



短期貼價的選擇可留意價外幅度不足2%的騰訊購證(19354)，行使價335.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿13.7倍，短期、貼價兼高槓桿。



投資者如計劃部署牛證，現階段可考慮以遠牛作部署，當中可留意騰訊牛證(51074)，收回價310.18元，行使價307.68元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



另外，可留意收回價再遠一點的騰訊牛證(64519)，收回價304.18元，行使價301.68元，換股比率100，槓桿比率10.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約5%，年期約3個月的低街貨騰訊沽證(19236)，行使價314.8元，2019年11月26日到期，實際槓桿9倍，低街貨、8隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(52951)，收回價345.88元，行使價348.38元，換股比率100，槓桿比率17.5倍，市場上少數貼價熊證。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

