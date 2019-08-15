樓價UPDATES：暑假旺季殺到！加多利軒即加租

暑假租務旺季，何文田加多利軒一房單位，趁勢加租，終以每月17,800港元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山瓊峰臺高層A室，實用面積1,377方呎，套三房間隔及工人套房，景觀開揚，以3,400萬元易手，實用呎價24,691元。



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九龍區



●何文田加多利軒高層K室，實用面積247方呎，一房間隔，最初放租15,000元，隨着盤源遞減，加上暑假租務旺季下，租金叫價調升至18,000元，雙方議價後，最終以17,800元租出，實用呎租達72元，上址業主對新租客有一定要求，雙方商討一星期，業主見租客願意預繳一年租金，遂微減200元租出單位。



●鑽石山居屋龍蟠苑本月至今暫錄2宗成交，其中C座中層12室，實用面積340方呎，一房間隔，享內園景，普通裝修，放盤2星期，最初開價570萬元，買賣雙方經多番議價後終達成共識，於已補價自由市場以530萬元購入，實用呎價15,588元。



●西南九龍浪澄灣8座中層D室兩房戶，向東望市景，實用面積約546方呎，業主以約26,000元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以24,000元租出，實用呎租約44元。



●長沙灣一號西九龍2座高層B室，實用面積約521方呎，兩房兩廳間隔，望市景，月租叫價21,800元放租，成功獲家庭客零議價承租，實用呎租約42元。



●長沙灣南昌一號中層A室，四房間隔，望海景，實用面積約595方呎，以約28,000元放租兩個月後，獲租客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以26,500元租出，實用呎租約44.5元，新租客為4名內地生，心儀單位望海景，故睇樓一次即決定合租。



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新界區



●荃灣麗城花園1期2座高層G室，實用面積約481方呎，兩房間隔，望山景，近日以14,500元獲承租，實用呎租約30元。



●屯門豫豐花園1座中高層D室，實用面積568方呎，三房間隔，附有基本裝修，月租叫價12,000元，經議價後以11,000元租出，實用呎租約19.4元，租客為家庭客，見單位租金金額細，十分吸引，於是承租。



●沙田第一城26座低層G室，實用面積326方呎，兩房間隔，議價後以596萬元易手，實用呎價18,282元，原業主則於2016年以426萬元購入單位，持貨3年，是次沽出帳面獲利170萬元離場，單位升值約39.9%。



●上水中心2座低層B室，實用面積330方呎，兩房間隔，以490萬元易手，實用呎價14,848元，原業主則於2015年以400萬元購入上址，持貨約4年，是次易手帳面獲利約90萬元離場，單位升值約22.5%。



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