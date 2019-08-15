【瑞通推介】恒指拗腰反彈　資金即市撈牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮美國經濟面臨衰退，美國10年期債息跌至低於2年期，拖累美股隔晚愈跌愈深，道指收報25,479點，大跌800點或3.1%，為年內最大單日跌幅。



港股周三(14日)曾升超過400點，其後升幅逐步收窄，收市報25,302點，微升20點，雖然結束3日跌勢，但反映上方獲利沽壓明顯。受累美股捱沽，恒指周四(15日)早段曾最多再跌超過400點，一下子失守24,900點水平，見年初以來的低位，其後跌幅收窄並倒升。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾4,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,800萬元，反映看好投資者繼續預期港股將出現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,188點，而熊證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點。



騰訊控股中期業績顯示，上季收入888億元人民幣，按年增加21%；純利241億元人民幣，按年增加35%，但按季減少11%。另外，集團手遊業務收入按年升26%，網絡廣告收入按年增長16%。儘管業績大致符合市場預期，但周三收升1.8%支撐大市的騰訊，周四早段急挫逾3%，低位跌穿326元，創近期低位，下一支持留意5月底見過的320元水平。周三分別有超過2,100萬和4,600萬元淨流入其好倉和淡倉。



有消息傳出指阿里巴巴考慮推遲於香港之上市計劃，香港交易所早段跌超過2%後，跌幅大為收窄。周三分別有逾200萬及近310萬元淨流入其好倉及淡倉。



美國暫緩對手機等中國商品徵收關稅，加上舜宇光學上半年純利按年增加超過21%，獲大行唱好，刺激股份在周三大成交下，股價飆升8.7%至93.95元，盤中高位更曾升穿98元，成為當日表現最佳藍籌。不過周四早段大市受壓，該股走勢頗波動，早段先跌2.5%，低見91.6元，其後由跌轉升，最多由即市低位反彈超過5%，高見96.35元，升勢隨即回順。周三有300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾700萬元淨流入。



聯想集團截至6月底止首季度錄純利約1.62億美元，按年增長1.1倍；收入為125.12億美元，按年增長5%。股份周三收升逾2%於6元關口後，周四早段回調近6%，曾見5.61元約兩個半月低位，技術上失守10及250天線(現時同於5.9元)，觀察此兩技術指標會否成為短線阻力。周三分別有44萬和3萬元淨流入其好倉和淡倉。



香港中華煤氣將於下周二(20日)公布中期業績，而周三公用股集體沽壓沉重，該股以近全日低位16.2元收市，下跌1.8%。周四早段曾跌穿16元，暫連跌4日，14日RSI處超賣水平。周三有10萬元淨流入其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿9.7倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.3倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19553)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿12.1倍。貼價、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿7.5倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿4.6倍。



聯想集團價外、中年期購證(20545)，行使價6.88元，2020年3月到期，實際槓桿5.6倍。



煤氣輕微價外、中年期購證(29163)，行使價17.727元，2020年3月到期，實際槓桿8.6倍。



友邦輕微價外、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿14.5倍。輕微價外、中短期沽證(19891)，行使價65元，2019年12月到期，實際槓桿8.4倍。



聯通輕微價外、中年期購證(21925)，行使價8.18元，2020年3月到期，實際槓桿5.3倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29681)，行使價2元，2019年11月到期，實際槓桿8.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(52811)，收回價24,610點，槓桿比率36.1倍。熊證(52868)，收回價26,290點，槓桿比率15.7倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率21.7倍。熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率11.1倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率17.9倍。



舜宇光學熊證(51569)，收回價100.9元，槓桿比率7.4倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率14.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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