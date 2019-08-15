【高盛推介】績前留意平保購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：平保周三(14日)跌約0.5%，周四(15日)早段低開約1.2%後跌幅收窄。該股即將公布中期業績，市場預期上半年純利料介乎692億至994億元人民幣，按年增長19.2至71.1%。



此外，該公司公布今年首7個月，四家控股子公司原保險合同保費收入合共達4,994.48億元人民幣，按年升9.4%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金於平保公布業績前部署認購證，過去5個交易日共錄得約1,530萬元資金流入。而認沽證於周二(13日)及周三亦共錄得約520萬元資金流入。此外，北水近日關注平保，過去3個交易日共錄得約4.4億元資金經港股通(滬)淨買入股份。



投資者如看好，貼價的選擇可留意平保購證(19240)，行使價88.93元，2019年9月24日到期，實際槓桿17.94倍，貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



高槓桿的選擇可留意平保購證(18906)，行使價92.97元，2019年9月24日到期，實際槓桿23.28倍，行使價87至94元間產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，貼價的選擇可留意年期約5個月的平保沽證(16272)，行使價84.33元，2020年1月22日到期，實際槓桿8.06倍，貼價兼低街貨。



高槓桿的選擇可留意平保沽證(12416)，行使價83.33元，2019年9月23日到期，實際槓桿17.43倍，行使價80至87元間產品中，槓桿最高之一。



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