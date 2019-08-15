【大行報告】券商看法現分歧　港交所績後回穩

港交所(00388)上半年多賺3.3%至52億港元，多間大行發表報告，對其看法現分歧，該股先跌後回穩，股價企235元水平，成交額暫錄得逾13億元。



高盛發表報告指，港交所第二季每股盈利高於該行預期9%，但料股票市場弱勢將持續，港交所第三季每股盈利將按年及按季分別倒退13%及18%，投資收益之貢獻亦會減退，故將目標價由238元下調至215元，維持「沽出」評級。



滙豐環球研究報告表示，港交所上半年業績表現主要靠投資收益抵銷疲弱的交易表現，料有關情況不可長時間維持，並認為股市成交量將進入周期性下行，其他對港交所業務正面的措施亦不能補足，故將其目標價由250元下調至230元，維持「持有」評級。



至於瑞銀則指港交所次季業績符合該行預期，維持「中性」評級，惟將目標價由260元下調至240元，認為其估值合理，潛在的新產品推出將被視為正面的催化劑。



美銀美林績後亦將港交所評級降至「中性」，目標價由302元下調18%至255元；至於野村、大和及花旗對港交所看法相對樂觀，各予其「買入」評級，目標價分別睇309元、307.8元及305元。而摩根士丹利在眾大行中最牛，目標價340元，並重申對其「增持」評級，指公司仍是最受惠於外資流入中國資本市場的主題股份。



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