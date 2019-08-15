【專家樓評】陳坤興：樓市或屆整固期　下半年樓價跌8%

近月連串的政治事件，令社會環境變得嚴峻，經濟前景自然受壓，整體零售消費總額持續回落。按財政司司長陳茂波的說法，本港經濟已陷入衰退邊緣，次季按年增長只有0.6%，如果經季節性調整，實際是倒退0.3%，經濟增長失去動力。



如果第三季都出現按季負增長的話，技術上已進入衰退，但其實上半年的經濟表現，尚未反映近月連串政治問題帶來影響，因此第三季出現衰退機會相當高。



下半年經濟前景肯定不樂觀，中美貿易戰爭拗未解決，以至本地政治事件都令市場形勢急轉直下，自然加劇熱錢流走。幸好低息環境持續，實質利率維持負數，資金仍需尋求出路，樓價調整幅度未必來得太快太急，預計下半年樓市或會回調5至8%，全年樓價升幅可能只是原地踏步。



後市如何仍需視乎股市走向，始終股市反應往往早於樓市走向，假若股市急速回落而未有反彈，樓市亦勢必持續回落。



Q房網香港董事總經理 陳坤興

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