創科實業：擬降中國廠房出產佔比至50%

創科實業(00669)行政總裁Joseph Galli Jr表示貿易戰對公司影響甚微，不會把關稅作業績表現的借口。他認為產品的創新是驅動業務增長的主要因素，未來會研發更多新產品，新產品目前佔公司業務三至四成。



他表示，目前產品有80%出產自中國廠房，但未來三年佔比或減至50%，他強調公司會維持中國的生產線，不打算減產。不過如果有擴張計劃，會率先考慮中國以外地區。除了中國，公司於德國、美國、捷克、越南等地均設有廠房。目前正準備於墨西哥設廠，預計明年初會落實。



財務總監陳志聰表示，公司會透過增加分散生產線、加強內部效率、與國內生產商攤分成本，及推出新產品來應對關稅。他表示調整產品價格非首要考慮。



歐洲業務目前佔公司收入15%，預計未來五年會增30%至35%。Joseph Galli Jr直言公司表現跑贏同業。中國業務方面，公司會重點發展基建業務，營業額今年升至約1億元，預計未來五年可增至5億元。另外，下半年併購取態會比過往相對保守，目前會專注公司業務的有機增長。



全年資本開資預算4億美元，上半年約2.11億美元，按年大增146.7%。他解釋，預算當中用於基建、物流及研發。他指今次資本開支是一次性，下年的金額會相對少。另外，存貨周轉天數較去年同期增加6日至94日，主要是顧及關稅生效前的提前引入，相信以後會回落至80至85日水平。

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