渣打削今明兩年中國GDP增長預測至6.2%

渣打發表報告指出，中國第2季及7月份的經濟增長數據弱於預期，而且生產者物價指數及工業利潤收縮，或會打擊下半年投資活動，加上全球經濟繼續放緩及美國再度加徵關稅等因素，令內地經濟下行壓力隨之增加。該行將中國今明兩年本地生產總值(GDP)增長預測由6.5%及6.3%，雙雙調低至6.2%。



該行指出，為穩定槓桿程度，內地政府對經濟增長減慢的容忍度有所提高，相關取態或限制更多進取的刺激措施出爐，以提振短期經濟。



面對經濟進一步下行壓力，渣打相信，內地官方將會推出更多逆周期措施，以振興農村消費及投資於翻新舊城市、物流和科技網絡。此外，中國人民銀行或透過降低存款準備金率及中期借貸便利利率，並強化貸款基礎利率的作用，為市場注入流動性，幫助製造業及私人公司取得更便宜的長期資金。



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