景順：美債息倒掛未必導致經濟衰退

在美國時間8月14日早上，美國國債孳息率曲線、特別是10年期美國國債息率與2年期美國國債息率之間的差距，曾短暫倒掛。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper提醒，投資者不要認為孳息率曲線短暫倒掛必然會導致在短時間內出現經濟衰退。



她指，通常政策錯誤會導致商業擴張周期結束，在大部分情況下，政策錯誤是源於美國聯儲局過度積極上調短期利率。聯儲局已經在今年內調低利率，開始抵銷2018年的加息或潛在政策失誤。相反，未來貿易準則的不確定性，令企業很難在未了解遊戲規則下進行商業規劃，因而一直使投資停滯不前。



她認為，美國目前的困局主要是自身造成，這是去年聯儲局收緊政策的滯後結果，以及特朗普政府在貿易事宜上缺乏清晰方向所引致。現在市場密切留意美國行政機關，並認為當局仍有足夠時間干預這次緩慢的下行趨勢，避免出現經濟衰退。美國要在與中國的貿易摩擦「取勝」的機會不大，而且該行亦希望華府能夠理解這一點。這可能會促使政府妥協，或接受中國作出輕微讓步的協議，以免進一步自我損害；預計聯儲局將以進一步減息和其他政策調整作回應。



Kristina Hooper提到，在短期內存續期較長的債券、較低波動性的投資策略、以及防禦性較高的股票板塊，均可能會跑贏大市。在這種環境下，經濟衰退的可能性增加，但預計基本情況仍然不變，並正處於增長放緩的環境，而環球市場均維持寬鬆的貨幣政策。



她續指，在一般情況下，目前環境對長期增長型公司和信貸而言是正面的。目前為止，美國信貸市場基本表現良好，美元並未有顯著增強；認為兩者都對投資者均有利，而波動性則可能為小心選擇的投資者帶來機會。



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