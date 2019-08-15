【即市分析】大行唱淡騰訊順勢沽

東方產經專欄作者HS哥：騰訊控股(00700)昨日(周三)收市後公左中期業績，但績後多間大行下調目標價，股價今日即市跌3%，可以順勢追沽。



睇番該股中期純利升24.8%至513.46億元人民幣，惟第二季度收入僅近預期下限，難怪被市場睇淡。大行花旗雖然重申對其「買入」投資評級，但目標價由441元下調至429元，以反映旗下手遊業務趨勢不足以抵銷廣告業務放緩的影響，同時將2020年非通用會計準每股盈利預測由14.69元降至14.312元。



另外，野村則指騰訊業績未有大驚喜，惟看好其長遠潛力可持續，維持予其「買入」評級，目標價由430元微降至428元。至於大和則認為騰訊被拋售時為吸納機會，但目標價降至420元。高盛雖亦予「買入」評級，但目標價僅睇418元，為眾大行中最悲。



既然大行績後唱淡，該股股價亦跟指數繼續跌，咁順勢買其認沽證亦合理。騰訊瑞信沽(19227)，2019年11月到期，行使價314.8元，實際槓桿約8倍，溢價約8.8%。

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