人民幣互換協議額度用咗幾多？金管局：係零呀！

香港金融管理局繼上星期發文為「內地借錢無還」闢謠，今日再嚟二度發文，深度解構何謂「港元人民幣貨幣互換」，仲話宜家嘅使用額度係...零！



●互換協議下4000億元人民幣額度用咗幾多？



互換協議嘅目的係應付市場流動性需要，通常喺市場比較緊張時動用，所以使用情況有一定嘅市場敏感性，金管局一般都唔會透露使用嘅細節，但指出，互換協議絕大部分時間係處於備用狀態，現時亦冇被動用，即係話使用額度為零，以前曾用過嘅額度早已全數各自攞番本幣。



●既然使用額度為零，點解唔乾脆取消互換協議？又或者唔使4000億元人民幣咁多？



港元係香港嘅本幣，當股票買賣或其他商業活動令港元嘅流動性不足，金管局可以按貨幣發行局機制提供港元資金去舒緩市場緊張情況。由於人民幣唔係香港本幣，金管局要依賴同人民銀行嘅互換協議先可以攞到人民幣，否則當香港人民幣離岸市場流動性緊張，人民幣就會出現短缺，息率可能會急速抽升，影響市場嘅暢順運作。



至於額度多少係同市場規模嘅大小有關。香港係全球最大嘅人民幣離岸中心，人民幣資金池超過6000億元，所以需要較大嘅互換規模作為備用。香港只係其中一個同人民銀行有貨幣互換協議嘅地方，其他地方嘅互換額度都唔細，例如新加坡喺今年5月就將3000億元人民幣嘅互換額度續期。



●2017年金管局同人民銀行嘅互換額度續期就係永續「借錢」？



金管局話唔係咁解。2017年續簽協議只係為「備用安排」續期，類似大家信用咭嘅備用信貸額，如果冇實際運用，大家就各不相欠。即使有實際動用額度，貨幣互換嘅使用一般都係短期，到期嘅時候雙方就會各自攞返本幣。



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