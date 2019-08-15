歡喜傳媒明年底前擬推9齣電影　冀以項目分成吸納人才

影視平台公司歡喜傳媒(01003)今年上半年轉賺3.2億元，主要受電影收入增加帶動。執行董事兼行政總裁項紹琨指，有望於今年下半或明年推出合共9齣電影，其中包括公司股東兼導演徐崢囧系列第三部《囧媽》、導演張藝謀《一秒鐘》等。



公司於今年3月向騰概股貓眼娛樂(01896)配售2.366億股。他提到，雙方合作良好，現時公司的電影及網劇給予對方投資權及獨家宣發權；對方則在網站及應用程式為公司提供服務入口，利用對方資源推廣公司的串流媒體平台。



他透露，目前串流媒體平台有超過180萬訂閱用戶，其中付費用戶逾100萬。雖然中國串流平台競爭激爭。但公司有獨家內容，而股東導演亦可確保有優質內容生產。



項氏指，以往公司以增發股份方式與導演簽約，但日後傾向以期權或項目分成吸納人才。



主席董平強調，旗下串流媒體平台是「內容為王」，互聯網是將內容推廣的工具，而非主體。



至於今年中國電影業前景，他認為，行業未有受中國經濟下滑所影響，全年600億元人民幣票房不是問題，暑期檔期票房情況亦不遜去年。

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