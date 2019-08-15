【市後重點睇】美匯強勢　道指期貨升126點

美匯指數企97.9，離岸人民幣(CNH)最新處7.03，港匯在7.84水平，圓匯回軟至106.2，歐元兌美元企1.115，英鎊升見1.208。金價高企於1,510美元樓上，最新報1,513美元。布油企59美元，紐油報54.87美元。道指期貨升126點。



●市後關注點

-17:00 財政司司長公布支援企業和市民措施

-20:30 美國第2季非農業生產力；美國7月零售銷售；美國上周新申領失業救濟人數

-21:15 美國7月工業生產

-22:00 美國6月商業庫存



●港股上演「反高潮」，恒生指數早段曾挫逾400點，全日反彈193點或0.76%，報25,495點；騰訊績後跌2.8%，聯通飆近11%，地產股全線彈。https://bit.ly/33yDWmb

-【大行報告】券商看法現分歧，港交所績後回穩。

-遭「殺人鯨」狙擊，澳優急瀉兩成中途停牌。

-聯想：擬斥3億美元深圳設廠，料業務暫不受貿戰影響。

-JOYCE：第二季營業額未止跌，將開源節流。

-創科實業：擬降中國廠房出產佔比至50%。



●A股快報：滬綜指升0.25%，2800點關失復得。https://bit.ly/2KyiwOl



●亞洲股市：日股收跌249點，澳股瀉2.8%。https://bit.ly/2H2Cgrt



●歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數跌0.2%，報7,123點；德國DAX指數升0.12%，報11,505點；法國CAC指數升0.1%，報5,257點。



●【股匯攻略】騰訊港交所績後走勢偏軟。https://bit.ly/2Z8whYa



●【即市分析】

-大行唱淡騰訊順勢沽。https://bit.ly/2MjMUy6

-鄧澤堂：恒指24800有支持。https://bit.ly/2OUV2aw

-譚智樂：特步國際績前部署。https://bit.ly/33z4y6l



●有圖！美關鍵債息「倒掛」後，股市表現如何？https://bit.ly/2KLpNcB



●「百業之母」狂炒人！今年銀行業狠裁近5萬職位。



●美股走勢「不尋常」，往績預示未來6個月再挫。



●誰說它可避險？全球憂衰退，比特幣跟跌失守1萬美元。



●全球最大資管公司貝萊德擬擴大在華業務。



●【專家樓評】

-陳坤興：樓市或屆整固期，下半年樓價跌8%。

-陳永傑：建屋解決不了居住問題？



●全港新高！投資者沽中環中心兩個車位，每個635萬。



●心急業主不惜蝕讓！海璇細單位劈價11%求售。



●新盤部署：家壹加推20伙，折實平均呎價逾2.2萬元。

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