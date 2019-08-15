【fb直播】港股低位急彈有古怪？

美國長短孳息出現2007年中以來首次倒掛，隔晚美股急跌，道指創去年10月後最大單日跌幅。港股周四(15日)早段跟挫403點；不過，跌至24,896點的低位前即轉軚急彈，收市仲有得升近200點！到底發生乜事？



撐起大市多得隻中國移動(00941)，有傳三大中資電訊正商討共建共享5G網絡，中國移動急升超過半成，抵銷績後捱沽的騰訊(00700)跌幅！「藍燈籠」有勢可追入？騰訊又可否趁跌吸納？



新鴻基地產(00016)重上10天線，為近一個月來首次！係唔係見底？內地七月大中城市樓價保持升勢，內房股又吸唔吸得過？



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