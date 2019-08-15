【深度解構】港股、美股「要還債」　後市必冧？

最受市場關注的美國2年期國債孳息率相對10年期終於在周三(14日)「倒掛」，即2年期債息高於10年期，倒掛幅度曾見-0.01339厘，為2007年以來首見，惹起市場對經濟1至2年內陷入衰退的恐慌。目前該債息曲線「轉正」，「倒掛」暫消失，惟根據往績，在不久將來勢會再「倒掛」，以正式確認轉勢。



既然上述關鍵債息曲線已出現十多年以來首次「倒掛」，並立即拖累道指周三狂瀉800點，那麼，股市是否注定崩潰？港股、美股真的「要還債」？不妨回顧歷史，尋求「真相」。



(註：何謂債息「倒掛」？為何你要關注？若有興趣，可參考：https://bit.ly/2YQq5sE )



【「倒掛」與經濟衰退關係(圖一)】

自1978年以來，上述債息「倒掛」一共出現過5次，全部均預示經濟衰退1至2年內來臨，從未出錯。故此，當今次再「倒掛」時，金融市場就率先沽貨，以鎖定利潤。



至於經濟何時衰退？瑞信表示，衰退平均在22個月後發生，最短是14個月。美銀美林則指出，平均是15個月左右。



【「倒掛」一定冧市？(圖二)】

不過，若參考歷史，債息曲線「倒掛」反而是入市時機，因美股代表標指平均在發生「倒掛」3個月後升2.5%；6個月後更升4.87%；1年後飆13.48%；兩年後升14.73%；3年後則漲16.41%。



從本文附上的圖可以看到，當中只有1978年那次，股市在接下來的3個月大跌10%，之後於6個月跌6.1%。其他往績全部是未來3個月及6個月也能取得「正回報」。



【美股何時見頂？(圖三)】

既然過去5次，僅1978年那次標指在6個月內表現是「負數」，那麼，股市會升多久？



根據往績，若以確認「倒掛」日期起計，1978年那次，股市於1個月內見頂，然後展開跌浪；其餘的升市介乎近3個月至兩年左右不等！



【不過...港股「命運」各異...(圖四)】

往績顯示，美股表現不會受關鍵債息初次或確認「倒掛」影響，惟港股「命運」絕對不同！若以債息確認「倒掛」日起計，過去5次，港股皆立即展開升浪或跌浪，在大約3個月內「見頂」或「見底」。



其中，1978年及1998年那次狂瀉三成！該兩次剛好相隔20年，在1998年後，大約20年剛好是「今次」...目前經濟環境亦讓人回想起「九七」夢魘。



不過，若是升市的話，幅度也顯著，1980年及1989年那次分別累飆35%及21%；餘下2006年那次則升近一成，最終在2007年10月才正式見頂。

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