修例風波：樓市危危乎　卓爾居放盤一周急劈百萬

中原鄺家進表示，受到本地社會氣氛轉差及股市大跌的影響，樓市成交萎縮，成交價亦陸續回落。屯門區樓價已由高位回落約一成。其中卓爾居1座極高層G室，實用面積511方呎，兩房間隔，叫價750萬元，業主放盤一星期，隨即減至652萬沽出，呎價12,759元，減幅98萬元或13%。



據了解，上月5座高層A室同類型單位，以780萬元沽出，最新成交價下跌128萬元或16%。原業主於2008年8月以188萬元買入，持貨約11年，帳面獲利464萬元，升值2.5倍。



鄺又稱，近期買家入市態度觀望，近期有不少買家更放棄入市，改為租樓，區內租務成交急增，同時令買賣市場添壓，業主叫價態度回軟，議價幅度較之前增加3%至5%。雖然市況不濟，但預計新居屋攪珠後，購買力將重投二手市場，成交氣氛可望好轉。



此外，同區啟豐園亦錄減價成交。市場消息稱，屋苑1座中高層A室，實用面積414方呎，兩房海景單位，上月中才叫價620萬元放盤，剛減至581.5萬元沽，呎價約14,046元。據了解，同類單位上月售價達600萬元，現賣平約3%。



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