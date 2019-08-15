修例風波：派191億元息民憤　料提振經濟0.3個百分點

政府將今年全年實質經濟增長率預測下調至0至1%，財政司司長陳茂波推出191億港元的支援企業及紓困措施，當中包括：



●27類政府收費獲豁免

政府表示，為協助企業紓困，27類政府收費獲豁免，為期12個月，包括海事、物流、飲食及旅遊等多個行業。政府亦會向地政總署轄下大部分作商業及社區用途的政府土地短期租約、公眾街市檔位等，提供50%租金減免，為期6個月。



陳茂波表示，上述27類豁免政府收費建議，其中19類須修訂附屬法例，政府會於今年10月向立法會提交相關附屬法例，進行先訂立後審議的程序。



●料提振經濟增長0.3個百分點

他預料，今次紓困措施會對經濟增長帶來約0.3個百分點的提振作用，惟各項措施並非同時落實，故對經濟的提振作用是分階段顯現。



●退稅惠及約143萬名納稅人或企業

在減輕市民財政負擔方面，政府會將2018/19課稅年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅稅務寬免百分比，由財政預算案建議的75%提升至100%，而每宗個案的上限則維持在2萬港元。退稅安排可惠及約143萬名納稅人或企業，其中133萬人或企業因此不需交稅，讓他們額外節省18.4億港元稅款。



●住宅電力用戶獲2000元的電費補貼

另外，每個電力住宅用戶戶口亦會獲提供一次性2,000元的電費補貼，將涉及56億港元開支，超過270萬個合資格住宅用戶可受惠。



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