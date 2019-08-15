重磅預測：日本至2060年將退出世界經濟前列

美國債息出現倒掛，被市場視為經濟將出現衰退的信號。日本傳媒報道，日本經濟研究中心對截至2060年的經濟走勢進行了預測，認為世界經濟格局將被洗牌。



●中美難分伯仲

該機構預測，中國將以較高增長率追趕已開發國家，到2030年代前半期，在經濟規模上暫時超過美國，但之後轉為增長乏力。原因是在2030年前後，中國人口開始減少，與已開發國家的差距縮小，採用新技術帶來的生産效率上升也變得困難。



另外，中國優待國內企業和禁止數據轉移至國外等封閉性制度將拖累生産效率。結果到2060年，美國將再次趕上中國，並維持彼此競爭的狀態。



●日本經濟在世界上的存在感下降

該預測同時指出，日本的GDP到2020年代將被印度超過，2040年代被德國超過，主要是日本面臨迅速的老齡化和人口減少，而印度在2060年之前人口持續增加，德國由於和歐盟(EU)各國的壁壘較低，在貿易和投資方面保持開放制度，因此將維持較高的生産效率增長。



●老齡化是日本之痛

日本社會一直面對老齡化問題，上述預測認為，日本的人口到2060年將減少至不到1億人，出現65歲以上老年人口由目前佔約4分之1提高至佔近4成。



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