天水圍元朗中環舖位齊減租　個別跌逾兩成

各區零售舖位出現減租個案。中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事黃培權續表示，先後爆發衝突的元朗及天水圍月內錄得減租個案，例如新北江商場地下A98及99號舖，面積約622方呎，上月獲夾公仔店承租，月租約5.5萬元。該舖位前租客為順豐速遞，當時租金約6.3萬元，是次新租較其下跌約14%。



至於元朗興旺地段合益廣場地下B08號舖，地下連閣樓總面積約418方呎，獲餃子店以每月約7.3萬元租用。該舖舊租客為生果店，當時月租約7.5萬元，是次新租金輕微下跌。



核心區同樣出現減租個案。中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，示威活動持續，近日更有升溫跡象，規模更擴展至全港各區案。



●萬利豐中心租金跌逾兩成

他指出，中環士丹利街10至12號萬利豐中心低層地下，面積約4,500方呎，新近以每月約29.3萬元租出。該舖前租客為老牌粥麵店黃枝記，當時租金約38萬元，租金跌幅逾兩成。



而同區士丹頓街13號，舖位面積約800方呎，業主叫租約13萬元，近日獲租戶以約8.2萬元承租。



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