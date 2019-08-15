穆迪警告：特朗普打貿戰「大錯特錯」　正開始輸

外國傳媒報道，評級機構穆迪首席經濟學家Mark Zandi公開警告，美國總統特朗普對中國發動貿易戰是「大錯特錯」，會對美國經濟造成沉重代價！若果說它不會損害經濟是錯誤的。



他指出，一旦特朗普正式對中國逾下逾3,000億美元進口貨品開徵關稅的話，將於2020年拖累美國企業及消費者支付1,000億美元成本，相當於國內生產總值(GDP)約0.5%，亦即等於取去了2018年向美國民眾減稅款項的一半，這是非常重要的。



他稱，從近期的行為可見，特朗普某程度上發現對中國立場強調是「不管用的」，故想作出「挽回面子」的舉措。問題是：中國會容許嗎？他說：「如果我是中國領導人，會坐下來想：這位總統在一年半後，可能不再是總統...我或許能與其他人打交道。」



事實上，這場中美貿易戰已由2018年3月開始至今，並影響到全世界。Zandi說：「全球營商情緒、資本開支，已經沒有甚麼增加。」接下來就會影響就業市場！他說：「已經開始見到諸如製造業、運輸業等受到擾亂，只要狀況惡化，其他營商範疇也會受害，繼而令失業率上升，進入衰退。」



他舉例說，去年美國每月平均職位增長近22.5萬個，最近3至6個月已大降至14萬個左右。一旦低於10萬個，失業率就會上升。換言之，美國經濟正處於「臨界點」，「我們近衰退了，並向着這方向前進。」



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