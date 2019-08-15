小米連續八季在印度智能手機市場　市佔率第一

外媒報道，小米連續八個季度成為印度排名第一的智能手機廠商。國際市場調研機構IDC報告稱，在截至6月底的第二季中，小米在印度的智能手機出貨量為1,040萬部，市佔率達28.3%。



儘管三星落後於小米，排名第二位，但今年第二季手機出貨量達930萬，仍要高於去年同期的800萬部，而市佔率則從23.9%上升至25.3%。



IDC報告又指，中國手機廠商Vivo和Oppo在最近印度的板球賽季中投入大量營銷預算，擴大了在印度的用戶基數。Vivo在當地的市佔率從去年第二季的12.5%上升到今年第二季的15.1%。同期，Oppo的市佔率從7.6%上升到9.7%。



另外，由OPPO獨立出來的性價比品牌Realme的市佔率也大幅上升，從去年第二季的1.2%上升至今年第二季的7.7%。Realme在印度模仿了小米早期的模式。



報告續稱，總體來看，今年第二季印度的手機出貨量為3,690萬部，比去年同期增長9.9%。這也是第二季印度手機出貨量的新高。





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