【深度解構】中美貿戰正處「最後埋牙」階段？

一向稱關稅有助經濟的美國總統特朗普，本周明顯「露底」，皆因美國貿易代表署(USTR)周二(13日)宣布，延後對中國總值逾3,000億美元部分進口貨品加徵10%關稅，特朗普對記者說：「我們這樣做是為了聖誕節，以防止一些關稅對美國消費者帶來影響。」



此話一出，隨即惹起美國媒體猛烈抨擊，形容他「露餡」了！因他承認，關稅會影響美國的節日銷售，反映他間接承認「晒冷」對中國進口貨品徵收關稅是「雙輸」做法，並影響美國經濟，可能代表他的態度已轉變，對之前所說的關稅「造福美國、施壓中國」不同。



中國亦於周四(15日)表示，將不得不就新增關稅採取必要的反制措施。再加上，中美經濟數據也疲弱，美國2年期債息相對10年期更出現「倒掛」。那麼，中美貿戰是否正處「最後埋牙」階段？



【穆迪警告：特朗普正開始輸】

評級機構穆迪首席經濟學家Mark Zandi周四警告，特朗普對中國發動貿易戰是「大錯特錯」，會對美國經濟造成沉重代價！若果說它不會損害經濟是錯誤的。



他指出，一旦特朗普正式對中國逾下逾3,000億美元進口貨品開徵關稅的話，將於2020年拖累美國企業及消費者支付1,000億美元成本，相當於國內生產總值(GDP)約0.5%，亦即等於取去了2018年向美國民眾減稅款項的一半，這是非常重要的。



他稱，從近期的行為可見，特朗普某程度上發現對中國立場強調是「不管用的」，故想作出「挽回面子」的舉措。問題是：中國會容許嗎？他說：「如果我是中國領導人，會坐下來想：這位總統在一年半後，可能不再是總統...我或許能與其他人打交道。」



事實上，這場中美貿易戰已由2018年3月開始至今，並影響到全世界。Zandi說：「全球營商情緒、資本開支，已經沒有甚麼增加。」接下來就會影響就業市場！他說：「已經開始見到諸如製造業、運輸業等受到擾亂，只要狀況惡化，其他營商範疇也會受害，繼而令失業率上升，進入衰退。」



他舉例說，去年美國每月平均職位增長近22.5萬個，最近3至6個月已大降至14萬個左右。一旦低於10萬個，失業率就會上升。換言之，美國經濟正處於「臨界點」，「我們近衰退了，並向着這方向前進。」



【不少「星級」專家早已響警】

除了穆迪首席經濟學家Mark Zandi，以下專家也曾公開警告特朗普會輸！分別是：



●高盛前總裁、曾是特朗普「親密戰友」的美國白宮前首席經濟顧問科恩

●被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇

●1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、2008年金融海嘯仍大賺逾2.6億美元的著名對沖基金大佬德魯肯米勒

●全歐洲最具名氣及精英經濟學家之一、專門為央行提供意見的歐洲政策研究中心所長Daniel Gros



【美國失業率能預示衰退】

說回Mark Zandi，他提到，只要美國每月平均職位增長低於10萬個，失業率就會上升。事實上，根據美國勞工部公布的數據，今年6月失業率已由3.6%微升至3.7%，7月保持3.7%不變，這或許已是經濟衰退的先兆。



美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold曾撰文指出，自1948年以來，極低失業率往往完美地預言衰退正來臨，是非常好的股市調整(高位累跌10%)或「熊市」(高位累瀉20%)來臨的指標。(本文附表)



自1948年以來，有10次失業率到了周期底部，介乎2.5至5.6%，平均是4.1%，美國經濟往往就在失業率見底後的1至16個月內陷入衰退，平均差距約9.2個月。股市的「熊市」也有跟隨低失業率的特徵，當中只有1973年是例外，當年低失業率反而與熊市結束幾乎同時出現；在2000年3月，熊市開端則在失業率見底時開始。總結熊市周期平均近15個月。



換句話說，若失業率確認在今年5月3.6%見底的話，經濟恐在今年6月至最遲16個月內，即2020年第3季前，就正式確認陷入衰退。



目前加上債息曲線「倒掛」，令上述數據增添佐證，只要未來公布的失業率再升，就更能反映5月的3.6%是底部。



若美國經濟出現問題，特朗普仍會堅持打中美貿戰嗎？或許目前正是雙方「最後埋牙」階段。

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