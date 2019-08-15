恐慌蔓延！呢個亞洲國家債息即將倒掛

市場憂慮全球經濟下行之際，美國2年期與10年期債息倒掛，被投資者解讀為經濟衰退即將到來的進一步印證。然而，這種恐慌將向外蔓延，一個債息倒掛的可能是亞洲國家。



●新加坡

作為世界上最開放的經濟體之一，新加坡上季度新加坡GDP萎縮3.3%。新加坡2年期和10年期國債孳息率之間的利差本周縮小至一個基點，這是自2006年11月以來的最小差距。由於新加坡金融管理局使用貨幣而非利率制定政策，當地利率和收益率往往跟隨美國波動。



Maybank Kim Eng Securities固定收益研究主管Winson Phoon表示，債息曲線扁平這是一種全球現象，新加坡正朝著這個方向發展，因為對更安全資產的需求促使投資者投資長期主權債券。



●馬來西亞

馬來西亞債券投資者對最近的通脹上漲不以為然，其10年期國債孳息率跌穿3年期。



彭博經濟（Bloomberg Economics）的數據顯示，美國聯儲懼的寬鬆政策將使馬來西亞央行要繼5月的減息後再次行動，以促進經濟增長。



●澳洲

澳洲的國債孳息率曲線由3年期和10年期債券組成，也趨於平緩。澳洲央行副行長Guy Debelle淡化了曲線的反轉，他稱不確定「這個信號有多麼有用。」



●日本

日本自20世紀90年代國家經濟泡沫破滅以來，這一曲線也首次接近倒掛。日本央行對孳息率曲線控制起到重要作用，惟這不代表日本免疫於全球增長擔憂影響。



三菱UFJ摩根士丹利證券公司高級固定收益策略師Katsutoshi Inadome表示，「不可能排除日本兩年及十年其曲線將會倒轉的可能性。

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