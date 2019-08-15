修例風波：港經濟點衰？睇晒一堆「冰冷數字」你就明

2019年08月15日 19:27
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    (Getty Images圖片)

    香港社會動盪已持續了10星期，加上中美貿易戰持續，已重挫了經濟。美國著名財經媒體彭博整理了下列數據：

    【股市】
    ●「-12%」
    自7月2日起累挫12%

    ●「-4.8萬億」
    市值已大幅失去了6,220億美元(約4.8萬億港元)

    【經濟】
    ●「0」
    政府已調低今年經濟增長預測至0到1%。

    【零售/旅遊】
    ●「-27%」
    自6月起，由瑞士出口至香港的名錶已大減27%。

    ●「-50%」
    自6月起，外國旅客進入香港奢侈品店的數量料大跌30至50%。

    ●「-3.5%」
    香港動盪，亦減少港人赴澳意欲，7月澳門博彩收入跌3.5%。

    【交通】
    ●「-19%」
    港鐵公司股價自7月中起已累挫19%。

    ●「200」
    8月12日，國泰因機場停運而取消200班機。

    ●「-20%」
    國泰股價自7月中起已冧20%

    【樓市】
    ●「-10%」
    美銀美林估計，香港樓價將自6月頂部下挫10%。

    ●「-17%」
    自7月起，地產分類指數大跌了17%

    ●「-20%」
    全港最大市值地產公司──新鴻基地產，股價自7月中起累瀉20%

    【新股】
    ●「-38%」
    自6月起，正申請上市的股份發行量按年跌38%

    ●「-74%」
    自6月起，新股集資僅19.63億美元，按年大跌74%

    ●「1」
    市值超過10億美元的新股僅1隻！

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