修例風波：港經濟點衰？睇晒一堆「冰冷數字」你就明

香港社會動盪已持續了10星期，加上中美貿易戰持續，已重挫了經濟。美國著名財經媒體彭博整理了下列數據：



【股市】

●「-12%」

自7月2日起累挫12%



●「-4.8萬億」

市值已大幅失去了6,220億美元(約4.8萬億港元)



【經濟】

●「0」

政府已調低今年經濟增長預測至0到1%。



【零售/旅遊】

●「-27%」

自6月起，由瑞士出口至香港的名錶已大減27%。



●「-50%」

自6月起，外國旅客進入香港奢侈品店的數量料大跌30至50%。



●「-3.5%」

香港動盪，亦減少港人赴澳意欲，7月澳門博彩收入跌3.5%。



【交通】

●「-19%」

港鐵公司股價自7月中起已累挫19%。



●「200」

8月12日，國泰因機場停運而取消200班機。



●「-20%」

國泰股價自7月中起已冧20%



【樓市】

●「-10%」

美銀美林估計，香港樓價將自6月頂部下挫10%。



●「-17%」

自7月起，地產分類指數大跌了17%



●「-20%」

全港最大市值地產公司──新鴻基地產，股價自7月中起累瀉20%



【新股】

●「-38%」

自6月起，正申請上市的股份發行量按年跌38%



●「-74%」

自6月起，新股集資僅19.63億美元，按年大跌74%



●「1」

市值超過10億美元的新股僅1隻！



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