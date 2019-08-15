修例風波：港經濟點衰？睇晒一堆「冰冷數字」你就明
2019年08月15日 19:27
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
香港社會動盪已持續了10星期，加上中美貿易戰持續，已重挫了經濟。美國著名財經媒體彭博整理了下列數據：
【股市】
●「-12%」
自7月2日起累挫12%
●「-4.8萬億」
市值已大幅失去了6,220億美元(約4.8萬億港元)
【經濟】
●「0」
政府已調低今年經濟增長預測至0到1%。
【零售/旅遊】
●「-27%」
自6月起，由瑞士出口至香港的名錶已大減27%。
●「-50%」
自6月起，外國旅客進入香港奢侈品店的數量料大跌30至50%。
●「-3.5%」
香港動盪，亦減少港人赴澳意欲，7月澳門博彩收入跌3.5%。
【交通】
●「-19%」
港鐵公司股價自7月中起已累挫19%。
●「200」
8月12日，國泰因機場停運而取消200班機。
●「-20%」
國泰股價自7月中起已冧20%
【樓市】
●「-10%」
美銀美林估計，香港樓價將自6月頂部下挫10%。
●「-17%」
自7月起，地產分類指數大跌了17%
●「-20%」
全港最大市值地產公司──新鴻基地產，股價自7月中起累瀉20%
【新股】
●「-38%」
自6月起，正申請上市的股份發行量按年跌38%
●「-74%」
自6月起，新股集資僅19.63億美元，按年大跌74%
●「1」
市值超過10億美元的新股僅1隻！
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。