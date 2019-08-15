【旅遊保險】滙豐及AXA安盛：就示威導致航班延誤作賠償

因應近日香港國際機場暫停航班登記服務，而衍生之旅遊保險賠償，滙豐與AXA安盛宣布作出特別安排，向受影響客戶作出相應賠償。



滙豐與AXA安盛表示，明白上述事件乃發生於不可預知的情況，即使現時滙豐｢旅遊萬全保｣ 的計劃内沒有包括因香港國際機場暫停航班登記服務而衍生的旅程延誤或取消(例如現金津貼/更改行程費用/另購交通票費用)等情況的賠償條款，故特此為受到上述事件所影響的客戶作出相應賠償。



賠償流程及金額與現時保單條款中描述的｢旅程延誤｣相同，實際賠償金額則須視乎保單條款而定。該安排適用於在8月12日及13日上述事件前已經購買｢旅遊萬全保｣的客戶，並適用於從香港出發及返回香港的旅程。



同時，滙豐與AXA安盛冀提升產品及服務，會盡快將上述突發情況，正式納入｢旅遊萬全保｣的賠償範圍内，為客戶帶來更全面的旅遊保障。在進一步公布產品升級詳情之前，客戶可因應相同機場突發情況而繼續獲得上述的特別安排。



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