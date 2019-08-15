特朗普延徵關稅　睇真啲！Apple未甩難

美國延後開徵3,000億美元中國商品中智能手機、手提電腦等產品的關稅，換言之蘋果公司(Apple)旗下的iPhone、MacBook可暫時免受影響，惟蘋果公司未真正甩難。



外電報道，仍在美國9月1日起開徵10%關稅的商品包括智能手錶、健身追蹤器、智能音箱、藍牙耳機等消費性電子產品，涉及蘋果公司旗下AirPods、Apple Watch及HomePod智能音箱等。其競爭對手Fitbit的智能手錶、亞馬遜的智能音箱、藍牙裝置等，也都會面臨衝擊。



隨着消費者對iPhone熱情消退，穿戴型裝置的效售愈見重要。上季iPhone對蘋果公司的收入供獻跌破50%，為7年以來首見，與此同時，Apple Watch、AirPods等收入跳增50%之多，抵銷了iPhone帶來的負面影響。蘋



事實上，Apple在中國製造的充電器已在美國面臨10%的進口關稅，這些充電器目前的定價並未改變，成本由Apple及供應商自行吸收。

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