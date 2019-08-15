修例風波：內地基金冇撤資　趁低狂掃港股

美國著名財經媒體彭博報道，香港恒生指數周四(15日)一開市跌356點，惟收市倒升0.76%，報25,495點，數據顯示，中國投資者並未被香港的社會動盪和經濟放緩嚇怕，在之前的19個交易日，累掃45億美元(約351億港元)港股，為2018年2月以來最長資金流入。



華泰柏瑞基金管理駐上海基金經理He Qi表示，目前正是投資香港的黃金時期，並願意承擔任何市場進一步下跌的損失。他最近有買入在香港上市的中國公司股票，若港股進一步下跌，將買入更多。他認為，在港上市的中國公司盈利不會受香港社會動盪影響，因主業在中國內地。



深圳凱豐投資管理首席經濟學家Gao Bin也傾向長線投資港股，並認為香港最嚴重的社會動盪可能已結束，指香港房地產、金融，以及一些周期股有投資機會，因已跌凸。



海富通基金經理Tao Yifei亦指出，中港股市估值差距已讓港股特別具有吸引力，兩者溢價已擴至超過30%。因此，港股可能很快會見底反彈。

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