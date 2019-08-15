華爾街最佳亞洲專家：我擔心香港困局　世界經濟瀕崩潰

外國傳媒報道，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新警告，美國2年期債息相對10年期出現「倒掛」，是中美貿易戰損害全球經濟及信心的主要信號，因其他地方有樣學樣，令到地緣政治風險升溫。



他說：「我對全球經濟展望十分擔心，尤其是中美貿易戰繼續短兵相接、香港困局，以及歐元區經濟疲弱。美國道指周三(15日)狂瀉800點、並且由歷史高位累挫7%，不是跌凸，因為全球真的無樂土：美國政策結構沒有為全球帶來任何信心，令世界經濟瀕臨崩潰邊緣。」



他又警告，全球的真實傳染風險最終將拖累美國經濟，「當全球經濟疲弱，美國永不會成為綠洲，目前美國財政赤字正擴大，貿易問題更惡劣，看似總統特朗普政府完全不懂。」



對於特朗普將債息曲線「倒掛」歸咎於聯儲局，他相信，聯儲局已飽受巨大壓力，當局是不能解決全部問題。

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