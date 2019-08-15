夜市UPDATES：美股波動　港夜期低水200點

美國大型企業季績向好，但仍難紓緩市場對經濟衰退的擔憂，加上中美貿戰未明，美股早段走勢波動。道指反覆靠穩，目前報25,519點，升39點或16%；標指報2,850點，升9點或0.34%；納指報7,786點，升12點或0.16%。



至於港股期指夜市則繼續疲軟，目前報25,280點，跌148點，低水215點。



沃爾瑪業績向好，股價一度漲逾6%，目前升幅縮至不足5%。美國7月零售銷售增長0.7%，連續第五月增長，更是3月以來最勁表現，反映短期內未見有衰退危機。



市場仍在憂慮經濟衰退，美國2年期與10年期國債孳息率仍處在隨時可能發生倒掛的邊緣，而30年期國債孳息率首次跌破2%，創歷史新低。



歐股全線向下，英股跌1.27%；德股跌0.76%；法股跌0.49%。



【21:34】美股道指周三(14日)勁插800點，創今年最傷後，美股周四(15日)早段回穩，道指反彈124點，報25,604點；納指升31點，至7,805點。



美國最大零售商沃爾瑪第2季扭虧為盈，賺36.1億美元，經調整後每股純利1.27美元，勝預期的1.22美元，期內收入升1.8%至1,303.8億美元，亦略高於預期，當中美國網購增長37%，並估計全年同店銷售為之前2.5%至3%的增長預測上限。沃爾瑪股價早段報113.42美元，漲6.8%。



另邊廂，Coach母公司Tapstry，因旗下Kate Spade上季同店銷售跌6%，遠遜預期升1.4%，股價低開14.56%至21.36元。至於思科系統歸咎於中美貿易戰，唱淡今季增長前景，股價早段急瀉7.15%，至46.99美元。



綜合工業巨人通用電氣(GE)被質疑隱瞞帳目問題，股價插6.04%，至8.49美元。



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