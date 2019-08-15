樓價UPDATES︰業主為出貨狂劈價

二手業主為求出貨，叫價愈減愈急，荃灣新盤推出，同區康睦庭園三房戶，僅兩天裂口式降價100萬元至880萬元，獲洽購即再減80萬元，終以800萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣香島3座低層F室，實用面積約695方呎，兩房連儲物室間隔，以月租約25,000元成交，實用呎租約36元。



●鰂魚涌太古城高安閣低層F室，實用面積約503方呎，兩房兩廳間隔，近日成功由叫價1,000萬元減至940萬元成交，減價60萬或約6%，實用呎價約18,688元。



●鰂魚涌康怡花園N座低層12室，實用面積為490方呎，兩房間隔，獲外區用家承接，原業主叫價約940萬元，見買家具誠意，雙方議價後，以約910萬元成交，實用呎價約18,571元。



●北角健威花園C座低層5室，實用面積446方呎，兩房間隔，7月下旬放盤，原叫價750萬元，累減70萬元或逾9%，終獲買家以680萬元承接，實用呎價15,247元。



●北角寶馬山花園6座中層A室，實用面積877方呎，套三房連露台間隔，單位即開即賣，獲買家零議價以1,900萬元沽出，實用呎價21,665元。



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九龍區



●西南九龍君滙港5座中層G室兩房戶，實用面積約474方呎，以約23,500元放租約1個月，雙方議價後輕微減價約700元，以22,800元租出，實用呎租約48.1元，新租客為一對夫婦，睇樓兩次後拍板決定承租。



●西南九龍匯璽II第3A座中層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，望海景，每月約29,000元，實用呎租約54.1元，業主於2018年10月以約1,487.84萬元購入，按現水平租金計，回報率逾2.3厘。



●九龍灣德福花園本月租賃成交暫10宗，包括有學生租客租住兩房單位，為J座高層3室，實用面積513方呎，每月租金18,000元，實用呎租約35元。



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新界區



●荃灣康睦庭園2座中層B室，實用面積634方呎，三房間隔，原叫價980萬元，業主眼見本港局勢及中美貿易戰惡化，市場氣氛非常低落，加上區內新盤低開促銷，令二手市況進一步受壓，前兩天裂口式降價100萬元至880萬元，立即引起一名區內換樓客的興趣，買家還價至800萬元，業主亦爽快答應減價，以800萬元沽出單位，實用呎價12,618元，減價180萬元或18%。



●東涌映灣園10座低層B室，實用面積約748方呎，套三房間隔，近日成功獲租客以19,000元承租，實用呎租約25.4元，原業主約於2009年7月，以約290萬元購入，現出租可享租金回報約8厘，該盤本月暫錄約15宗租賃成交，平均實用呎租約26元。



●屯門豐連辣招鬆綁，本月錄得3宗買賣成交，包括2座低層D室，實用面積278方呎，一房間隔，成交價405萬元，實用呎價14,568元，買家為首置上車客，原業主於2016年8月以220萬元買入，持貨三年，帳面獲利185萬元，升值約84%。



●屯門區樓價已由高位回落約一成，其中卓爾居1座極高層G室，實用面積511方呎，兩房間隔，叫價750萬元，放盤1星期，減至652萬沽出，平均實用呎價12,759元，減幅98萬元或13%，上月5座高層A室同類型單位以780萬元沽出，最新成交價下跌128萬元或16%。



●屯門時代廣場C座中層9室，實用面積346方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內短租客，因原居所需進行裝修工程，以月租12,000元即睇即租，實用呎租34.7元。



●屯門叠茵庭6座高層D室，實用面積389方呎，兩房一廳間隔，因可即租即住，加上屋苑毗鄰嶺南大學，可步行回校，獲內地學生租客即睇即租，以月租13,500元承租十個月，並一次過繳付期內租金，實用呎租34.7元。



●屯門綠怡居9座低層C室，實用面積509方呎，兩房一廳設計，有議價空間，即以月租12,500元獲租客即睇即租，實用呎租24.6元。



●西貢松濤軒雙號屋全幢物業，建築面積2,100方呎，連天台約700方呎，以3,060萬元沽出，建築呎價14,571元。



●馬鞍山海栢花園6座高層連平台特色單位，實用面積742方呎，套三房間隔，以1,540萬元沽出，實用呎價20,755元。



●大圍金禧花園3座低層G室，實用面積328方呎，兩房間隔，獲區外買家以580萬元承接，實用呎價17,683元。



●沙田第一城3座高層E室，實用面積451方呎，三房間隔，原開價800萬元，放盤一個月，獲用家以798萬元承接，實用呎價17,694元。



●粉嶺中心A座中層單位，實用面積約513方呎，三房兩廳兩廁間隔，今年4月中開始放售，原先開價650萬元，經議價後減價32萬或約4.9%，終以618萬元成交，實用呎價約12,047元。



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