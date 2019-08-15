經濟警號！外媒點名呢5個G20國家面臨衰退風險

全球經濟前景充滿暗湧。有外媒分析指出，代表全球主要大型經濟體的二十國集團(G20)中，有5個國家正面臨經濟衰退的風險，包括︰英國、德國、意大利、巴西及墨西哥。



一般而言，經濟衰退的定義為連續兩季經濟負增長。就目前的情況而言，倘有大型經濟體陷入衰退泥潭，恐會加劇市場恐慌，，造成金融市場動盪。



【1、英國】

受到脫歐陰霾的影響，英國上季經濟按季倒退0.2%，為2012年以來最差。儘管外界普遍預期，該國第三季經濟會重回正軌，但有分析指出，一旦英國在今年10月31日脫歐期限屆滿時出現無協議「硬脫歐」的情況，經濟衰退恐怕無可避免。



【2、德國】

德國上季國內生產總值(GDP)按季下跌0.1%，在過去一年時間內已有兩個季度出現負增長。當局表示，GDP下跌是受到外貿持續疲弱所拖累。值得留意的是，德國向來是歐元區內的經濟「火車頭」，亦是區內最大經濟體，其經濟表現對整個歐洲而言舉足輕重。



ING德國首席經濟學家Carsten Brzeski認為，最新經濟數據反映該國經濟的「黃金十年」已正式結束。



【3、意大利】

在意大利，生產力持續低企、高失業率、巨額債務和政治動盪是造成其經濟持續萎靡不振的罪魁禍首。該國在去年曾連續兩季經濟下滑，陷入了技術性衰退，惟今年首季已回復增長。



但上述對經濟不利的因素依然困擾着意大利，意味衰退隨時會重臨，而近日當地政局不穩更為前景添上了陰霾。



【4、巴西】

南美洲第一大經濟體巴西正面臨工業產出下跌、人口老化和失業率高企等問題。較早前，當局將2019年GDP增​​長預期從1.6%下調至0.81%，反映出其對經濟前景並不樂觀。該國首季經濟已收縮0.2%，並將於月底公布次季GDP數據，外界預期該國有可能連續兩季出現經濟收縮，陷入技術性衰退。



【5、墨西哥】

作為被美國總統特朗普斥責為有份「佔美國便宜」的國家之一，《美墨加協議》(USMCA)令墨西哥成功避過貿易戰；特朗普藉詞發難的「非法移民」問題，最終也未釀成全面關稅，但該國經濟依然危機處處。投資下降、服務業面臨壓力使墨西哥面臨嚴峻考驗。



雖然該國首季避過了衰退，但在「離上帝太遠，離美國太近」的情況下，畸型的地下產業、犯罪組織猖獗及貪污等問題始終令該國經濟難以走回正常路。

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