財經評論：經濟衰退敲喪鐘　美貿策自食苦果

今年以來，金融市場一直擔心的恐慌指標終現眼前。美債孳息曲線倒掛，預示美國經濟將陷入衰退。造成今日的局面，證明美國向中國發動貿易戰是損人害己。美國既是始作俑者，所謂天作孽猶可恕，自作孽不可活，一旦美債息跌至負水平，美國經濟和美元霸權地位將受嚴峻考驗。



針對近日美國十年期債息跌至低於兩年期債息，即借長債利率較短債利率低，顯示投資者在憂慮經濟增長放緩下，寧沽短債，再以較低的孳息率投資較長年期的債券，以鎖定回報。過去美國經濟衰退前，確實都會出現債息曲線倒掛現象。



綜合目前形勢，中美貿易戰不斷升級。中國經濟增長放緩，正影響全球需求，美國企業亦難幸免。另一方面，美國大舉向進口中國商品加徵關稅，不但影響美國企業利益，而進口商品價格趨升，亦不利美國消費者。在大型稅務改革的效益高峰已過，而外部及內部風險不斷上升下，近期美股大幅調整，正是經濟前景轉差的市場反應。以這個角度看，債息曲線倒掛現象，與經濟景氣展望轉悲觀，不無關係。



更令人擔憂的是，美國債息恐會跌至零，甚至負水平，即是美國舉債，不但毋須向債權人付息，更可收息，世界上哪有這麼便宜的事？君不見今年以來，德國十年期國債不是已見負息嗎？歐債與美債規模不能相提並論，但若然美債也如是，可想而知屆時市場情況會多惡劣？目前全球已有十五萬億美元國債孳息率是負息，誠如聯儲局前主席格林斯潘所言，歷史上已經歷數百年的穩定，但卻不等於以後不會改變，沒有理由相信美債息不能降至零，甚至負息。



潮起潮落，興衰循環，本是經濟周期中的常態。可全球經歷了十年量寬，已嚴重扭曲周期規律。美國開打貿易戰，原以為可從貿易夥伴謀取巨大利益填補債洞，更可將經濟問題諉過於人。但事實是，美國經濟結構十年如一日，所謂的「復甦」只是靠減稅效應來充撐，過度消費及貧富懸殊等問題並沒有得到解決，債務飆升和資本市場泡沫伴隨而來。



如今美國又要重回減息的老路，處於衰退、減息、再衰退、再減息的惡性循環。面對接近二十三萬億美元的政府債務，而公共債務仍在不斷膨脹，市場對於美國國家信用評級不無疑慮。當財政政策和貨幣政策的效用都在遞減，硬打貿易戰，若不能為美國經濟找到出路，就是敲響美元霸權的「喪鐘」，經濟加速墮入深淵！

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