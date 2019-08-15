【震撼劈價】東堤灣畔樓王一周跌價13%

東涌出現震撼式低價成交個案。美聯吳惠斌稱，東堤灣畔剛錄得一宗兩房戶成交，單位為5座極高層C室樓王，實用面積607方呎，



原業主早於5月時曾放售830萬元，惟眼見近期局勢動盪，坦言「對香港心灰意冷，睇見電視新聞都喊出嚟！」因此主動前往分行調整售價至730萬元，並決定離開香港。結果放盤一日即以728萬元成交，呎價僅11,993元。



據了解，單位於1999年10月以295萬元一手買入。



吳氏又稱，上址屬屋苑樓王，景觀「零遮擋」望全海景，單是主人房面積已達100方呎，放盤絕無僅有。



事實上，同屋苑對上一宗成交，為9座中高層E室，質素與是次沽出單位，有很大距離，但成交價仍達725萬元，呎價13,757元。未計及單位景觀差異，兩者成交呎價，短短一星期相差約13%，而與銀行估價相比，是次售價低約176萬元。



此外，東堤灣畔向為東涌二手市抗跌力最高屋苑之一，主因位置鄰近港鐵站，步行不需一分鐘直達，今次連樓王呎價都跌穿1.2萬元，反映市靜實況。



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