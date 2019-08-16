趙文傑：政治不穩累全球衰退

去年12月3日，美國3年與5年期的國債孳息率出現11年以來首次「倒掛」，由於信號被視為經濟衰退的預兆，而且歷史證明非常準確，市場對經濟前景的憂慮，為當天金融市場帶來大幅震盪。然而，當時美國經濟指標呈現良好勢頭，聯儲局仍對外聲稱將持續加息，實體經濟尚未顯現任何危機。



不過，到了八個月後，世界多個地方都出現政局動盪，由於政治與經濟是一脈相承，政局不穩令投資者失去信心，撤資及人才流失必定對經濟構成打擊，預期香港將會陷入類似的困局。而在地球另一面的阿根廷，目前亦面臨相同危機。



新興市場阿根廷總統初選結果出人意表，民粹的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez) 以大比數勝出，現任總統馬克里(Mauricio Macri)地位可能不保，消息一出令投資者擔心民粹政府回朝，政府改革或導致阿根廷債務違約，觸發市場恐慌。當日阿根廷股市大挫38%，貨幣披索更曾貶值3成。



另邊廂的歐洲，英國將於10月31日屆臨脫歐死線，新上任首相約翰遜早前承諾，雖然正尋求與歐盟達成協議，惟不論成功與否，都會帶領英國如期脫歐。而且當地民調顯示，有54%受訪者表示支持首相約翰遜的做法，即是「硬脫歐」發生的機會甚高，對英國、歐洲以至全球經濟帶來的影響，暫時難以評估。



筆者執筆時，美國2年和10年期國債孳息率，出現了12年來的首次倒掛，反映投資者愈來愈擔憂經濟前景，避險資產如黃金、日圓等等近期水漲船高亦因如此。眼見多個地方近期政治風險升溫，政治直接影響經濟，加上中美貿易戰多加一腳，未來全球經濟陷入衰退的機會可謂高唱入雲。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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