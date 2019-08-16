郭家耀：金蝶轉型　長線仍看好

智能記帳應用程式gini日前發表報告，指上月向520位香港人作網上問卷，結果發現33%的人每年花費超過6,000元於訂閱各種服務，相當於每月平均花費746元。其中，訂閱服務包括串流音樂平台(55%)、串流影視平台(43%)及新聞資訊平台(34%)，當中有28%人士表示有至少1個訂閱服務並不常用。由此可見，訂閱經濟愈見普及，廣為消費者接受，很多公司亦將自己的生意模式轉變，由以往的一次將產品賣斷並確認收入，改為定期收取用戶費用，一方面可提升收入的確定性，其次亦有利於提供個性化服務，提升消費者的消費體驗，增加客戶的忠誠度。



當然，業務轉型會有陣痛，老客戶的訂單流失，短期內未必可完全由新業務彌補，但只要方向正確，相信最終仍會獲得投資者認同。



另方面，金蝶國際(00268)最新公布中期業績，一如早前盈利警告，收入增長16.1%至14.85億元人民幣，盈利則倒退35.4%至1.1億元人民幣。集團將繼續加大對雲服務業務的投入，2019年上半年雲服務業務收入增長54.9%至5.5億元人民幣，雲服務業務收入佔集團整體收入的比重為37%，企業資源管理計劃業務收入則僅增長1.2%。



公司期望今年可達成雲服務收入按年增長50%的指引，其中「金蝶雲‧星空」上半年收入增逾50%，預計相關業務今年可實現盈利。目前「金蝶雲‧星空」認證客戶數量累計已超過1.1萬家，認證用戶數量超過66萬人，華為、三星、海爾、LG等一大批行業標竿客戶，對推廣業務有利。「金蝶雲‧蒼穹」方面，合約客戶有48家，業務主要針對大型企業客戶，協助企業數字化轉型，管理層相信平台逐步成熟並建立夥伴後，客戶群營收可有突破，相關業務可維持高速增長，預期扭虧需要2、3年時間。整體發展按預期方向，股價調整後漸見支持，長遠發展繼續看好。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份)

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