袁沛儀：金價調整後料上試1550

全球貿易關係緊張，中美貿戰升級、南韓半導體生產供應鏈或被日本打亂等，大市氣氛反覆回落，利好避險資產。筆者估計，美元兌瑞郎下試0.969，美元兌日圓下試104.9。不過，黃金嚴重超買，料見技術調整後再繼續上試1,550美元。



一眾主要央行已於上周議息完畢，料短線市場回復平靜，加上全球貨幣政策同步趨向寬鬆，料匯市難見單邊。美國方面，今日將公布消費信心指數，市場料略遜於前值，估計美元在97.5至98區間窄幅上落。



歐洲近期多項經濟數據開始轉弱，加上投資者觀望歐洲央行會否重啟量寬，歐元上升空間有限，估計1.128見重要阻力。至於英國，市場聚焦新任首相約翰遜與愛爾蘭總理會面後會否取得具體成果，加上淨直接投資增長明顯回落，而經濟增長遜於市場預期，估計英鎊在低位徘徊，不過技術上一六年低位1.184應見支持。



澳洲及新西蘭就業市場及通脹前景未如理想，支持當地儲備銀行進一步推行寬鬆貨幣政策，澳元及紐元偏軟，雖然一度超賣但已見技術反彈，料短線繼續下行，分別下試0.667及0.637。



交通銀行香港銀行策略師 袁沛儀

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