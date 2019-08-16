古勝：慎防地產股彈散格

本來港股面對中美貿易戰及內在政治事件影響，已經無運行，但隔晚美國十年及兩年長短債息倒掛，美國經濟衰退近在眼前，就算港股周四(15日)意外地先跌後彈，都不可斷言港股短期見底，因基本面未見改善，就算跌停都未必代表大彈。



近日一眾內銀股都唔係好得幾多，好似兩隻鑊氣較濃的內銀股，工商銀行(01398)及建設銀行(00939)股價又係級級落，走勢衰到爆，而一向行得最慢的中國銀行(03988)，近日亦失守3元關，不過，相對滙豐控股(00005)及恒生(00011)等，內銀股亦有中國在背後支撐，但所謂有得必有失，就正正是「國家」兩字，未來內地經濟及微小企業有乜大鑊，又要叫內銀背起重任，內銀壞帳率都唔知要升到甚麼水平，所以講到尾，現時無論係乜銀行股，今轉都係掂唔過！



再睇本地地產股周四(15日)難得威水，主要是早前股價累跌多時後，多家地產企業齊齊出來發聲表態，希望香港盡快恢復平靜，「歸隊」之心路人皆見，加上美國經濟衰退，美國或提速減息，據資料顯示市場預期美國九月中減息0.5厘的機會率，從一周前的17.7%，急增至周四執筆時的28.1%，地產股反彈確實有因。



不過，反彈歸反彈，若環球經濟以至未來經濟亦不樂觀，就算本地樓市真係唔大跌，但要再升又談何容易，大家睇睇隻最有防守力的領展(00823)及港鐵(00066)周四股價均大彈4%，但中線轉弱趨勢明顯，咁同經濟息息相關的地產股仲博定唔博？真係見仁見智！



東方產經專欄作者 古勝

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