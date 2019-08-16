美股收市：道指升99點　沃爾瑪急漲逾6%

投資者對經濟衰退的擔憂尚未紓緩，並正消化美企季績表現及觀望中美貿戰前景，美股周四走勢波動。道指收報25,579點，升99點或0.39%；標指收報2,847點，升7點或0.25%；納指收報7,766點，跌7點或0.09%。



市場仍在憂慮經濟衰退，美國2年期與10年期國債孳息率仍處在隨時可能發生倒掛的邊緣，而30年期國債孳息率首次跌破2厘，創歷史新低。



零售商沃爾瑪第2季扭虧為盈，賺36.1億美元，經調整後每股盈利1.27美元勝預期，股價全日上漲6.11%，為表現最好的道指成分股。



思科系統歸咎於中美貿易戰，唱淡今季增長前景，股價全日大跌8.61%，為表現最差的道指成分股。



另邊廂，Coach母公司Tapstry，因旗下Kate Spade上季同店銷售跌6%，遠遜預期升1.4%，股價全日急挫22.2%。綜合工業巨人通用電氣(GE)被質疑隱瞞帳目問題，股價收跌11.3%，為11年來最大單日跌幅。



最新數據強勁，部分抵銷了市場利淡氣氛。美國7月零售銷售增長0.7%，遠超市場預期及6月向下修訂後的0.3%增幅。



美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數增加9,000人，至22萬人，多過預期的21.2萬人，而前周持續申領人數亦增加3.9萬人，至172.6萬人。



另外，美國第2季非農業生產力增長，由首季的3.5%放緩至2.4%，但仍快過預期的2.4%增幅。



Raymond James私人客戶組合首席投資主管Larry Adam表示，最新數據向好，為股市帶來安撫作用，其中美國消費仍非常強勁。



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