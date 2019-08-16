【地產專題】社會亂局打殘樓市　4000經紀難保生計？

樓市交投極速轉淡，地產代理經營再陷困境。有大型代理行預期，本月二手交投量將「差過沙士」，打定輸數之餘更料會蝕入肉，預計年底前，業內有機會多達兩成人手被淘汰。若以現時約兩萬名活躍在職經紀計算，涉及流失人數多達4,000人。



事實上，香港二手交投一直偏淡，即使一直支撐大市的一手物業，本月成交亦大幅下挫。根據東網統計，首半個月全港新盤僅錄逾200宗成交，按月急跌約75%，近98%開單項目只錄「個位數」交易。



利嘉閣總裁廖偉強指出，本月整體二手交投亦勢必大跌，全月料只有約700至800宗，相對上月近2,000宗將跌六至七成，有機會創出歷史新低，情況差過沙士。



他透露，本月公司生意已打定輸數，更預計將面對嚴重虧損，暫時月初至今佣金收入已按月急跌約一半。他強調，暫時不會實施節流，但會向部分私人業主商討分行減租的可行性，個別以前用高價搶租的分店，即使獲業主減租三至四成亦未必續租。



對於行業前景的睇法，他預期，未來一、兩個月會陸續有更多從業員自然流失，「我哋呢行唔使落柯打，無生意自然會走」。估計年底前全行約有兩成活躍從業員被淘汰。



根據地產代理監管局資料，截至7月底持牌代理共39,875人，數字已連升三個月。不過，業內人士指出，目前實際在職代理只佔持牌人數約一半。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦稱，樓市氣氛欠佳，暫時未見起色，即使本周末將有全新樓盤開售，但全月一手住宅買賣宗數料只有約800宗，比之前已作下調的預測1,000宗再減少。



他又指，在一、二手市道萎縮夾擊下，公司住宅部本月暫時僅錄3,000多萬元佣金收入，全月亦料只有約兩億元，料較上月約2.7億元下跌逾25%，更有機會為年內首次業績「見紅」。公司近期部分租約到期的分行，已向業主提出減租一至兩成要求。



對於後市前景，他直言，現時市場屬於「人為市」，主要是受到中美貿易戰、息口及本地社會氣氛等各項因素影響，第三季樓價預料會下跌約一成。不過，他認為，中長線走勢未必會太差，始終發展商會因應市況調整推盤價格，只要售價較貼市相宜，便可以引發購買力重返市場，估計第四季可能出現轉機。



個別大行則透過開源對抗逆境。美聯住宅部行政總裁布少明表示，面對香港住宅成交減少，公司鼓勵同事「大小通吃」，除了加強針對租賃生意外，同時着重前線人員參與更多海外盤及投資移民等業務，而有關海外物業的查詢近期亦明顯增加，希望可協助同事維持生計。



經營策略方面，他坦言未來租舖會更審慎，同時，近期有部分地區分行曾因應情況暫時關門，個別已向業主商討減租或增加免租期，主要集中屯門、元朗、灣仔及佐敦等地區，暫時普遍獲業主正面回應。至於未來人手仍會繼續增加，主要用以應付發展商開售新盤的需要。

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