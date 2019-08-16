【市前重點睇】道指彈近百點　美匯升上98

●美匯指數升至98.144，離岸人民幣(CNH)企7.0457，港匯見7.8423，圓匯反覆報106.12，歐元跌至1.111，英鎊跌穿1.21關。金價高見1,524美元。布油挫至58.23美元，紐油反覆企54.83美元。道指期貨上升。



●日本於6月增持美國國債219億美元，至總額約1.12萬億美元，超越中國成為美國最大海外債主，並創逾兩年半以來最高水平。

-中國在6月份4個月來首次增持美國國債，持有量升至1.11萬億美元。



●美國總統特朗普表示，將很快與中國國家主席習近平通話，討論貿易問題。

-中國政府表示，美國擬新加徵的10%關稅違背兩國元首共識，將不得不採取反制措施



●道指收報25,579點，升99點或0.39%；標指收報2,847點，升7點或0.25%；納指收報7,766點，跌7點或0.09%。 https://bit.ly/2TCZXeN



●市場仍在憂慮經濟衰退，美國2年期與10年期國債孳息率仍處在隨時可能發生倒掛的邊緣，而30年期國債孳息率首次跌穿2厘，創歷史新低。

-美國10年期國債孳息率跌5.23點子，報1.5269厘。



●美國上周首次申領失業救濟人數增加9,000人，至22萬人，多過預期的21.2萬人，而前周持續申領人數亦增加3.9萬人，至172.6萬人。



●美國第2季非農業生產力增長，由首季的3.5%放緩至2.4%，但仍快過預期的2.4%增幅。



●美國7月零售銷售增長0.7%，遠超市場預期及6月向下修訂後的0.3%增幅。



●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局關注市場與數據，考慮到近日數據向好，相信市場可能過度下跌了。儘管今年市場出現較大拋售，但整體依然在上漲，預期市場會出現重新定價。



●港股ADR指數收報25,278點，跌216點或0.86%。



●即月恒生指數夜期收報25,270點，跌158點，低水225點，成交59,617張。



●紐約期油收報每桶54.47美元，跌76美仙或1.4%；布蘭特期油收報每桶58.23美元，跌1.25美元或2.1%。



●紐約期金收報每安士1,531.2美元，升3.4美元或0.2%，續創自2013年4月11日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,067點，跌80點或1.13%；法國CAC指數收報5,326點，跌14點或0.27%；德國DAX指數收報11,412點，跌79點或0.7%。 https://bit.ly/2ZadLTn



●歐洲央行利率制定委員會成員Olli Rehn表示，考慮到全球經濟增長放慢，央行將於9月政策會議時，宣布推出一系列的刺激政策，當中包括「重大及充足的」買債計劃，以及降低主要基準利率。



●墨西哥央行宣布，將基準借貸利率下調25個基點至8厘，為自2014年6月以來首次減息。



●華為創始人任正非表示，英國在5G網絡方面不會拒絕華為。



●【地產專題】社會亂局打殘樓市，4,000經紀難保生計？ https://bit.ly/2Z9PpFc



●修例風波：政府調低今年經濟增長預測至0到1%。



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