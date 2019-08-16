新西蘭10年期債息創新低　日長債息亦創2016年低位

全球經濟增長憂慮升溫，於亞洲交易時段，新西蘭10年期國債孳息率跌穿1厘，至0.982厘，創歷史新低。日本10年期國債孳息率亦跌至負0.25厘，創2016年以來最低水平。



此前，新西蘭央行於8月份降息50點子，至1厘，央行行長奧爾暗示不排除進一步降息以及非常規政策。該國財政部亦稱，央行可能在危機中將官方基準利率降至負0.35厘。



繼日前美國2年期與10年期國債孳息率出現倒掛後，目前，仍處於隨時可能發生倒掛的邊緣，10年期債息隔夜更曾跌穿1.5厘，低見1.4732厘，觸及2016年8月以來最低。至於30年期國債孳息率首次跌穿2厘，創歷史新低。



分析預期，中美貿易戰局勢增添強避險需求。雖然美國總統特朗普表示，將很快與中國國家主席習近平通話，討論貿易問題。但中國政府指出，美國擬新加徵的10%關稅違背兩國元首共識，將不得不採取反制措施。



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