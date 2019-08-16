【股民熱話】美債息曲線倒掛　對香港人有何影響？

美國10年國債孳息低於2年期美債孳息，逾10年來首見孳息曲線倒掛，簡單講借長錢利息仲平過借短錢，係好唔正常。過去，美債孳息倒掛，美國經濟不一定就會衰退；但美國經濟衰退前，就必然會出現債息倒掛。所以見到呢個信號之後，美股隔晚大冧，引發環球股市動盪，反映投資者的憂慮正急速升溫。(https://bit.ly/2Ugyj7p )



別以為美國債息倒掛，只反映美國經濟衰退可能性增加，與身處香港的你冇咩大關係。首先，美國作為全球第一大經濟體，其經濟衰退，意味全球經濟都受影響。若然全球經濟大蕭條，會唔會唔關你事？太遠的別說，1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯，你有沒有受影響？參考上世紀70年代到2008年金融海嘯前的例子，由美國債息曲線出現倒掛，到經濟衰退期結束，最低消費都要兩年時間。如何抗逆，自然成為「地球人」的頭等大事，香港哪有例外？



其次係，美國債息倒掛，經濟景氣轉差，將或多或少影響美國政府的信貸評級及舉債能力。美國政府財政問題人盡皆知，美國財政部公布7月預算赤字擴大至1,200億美元，預期年度赤字為1萬億美元，年底美國政府債務將叩23萬億美元關。若然美國政府無法大量舉債來維持財政，所引發的金融動盪實不容低估。當然，如今美國外部風險仍高，美元走低壓力暫不致太大，現階段資金還是流入美債避險。只是，美國如今似在玩對賭，押注美元霸權延續。可世界在變，今時今日有歐元、有人民幣，國際形勢千變萬化，這場對賭最終結果難料。港元與美元掛鈎，美元的國際地位，港元聯繫匯率，都關乎香港經濟穩定，故香港人也別掉以輕心。若想對沖美元貶值的潛在風險，首選還是持有黃金。



此外，若然美債息倒掛預視美國經濟衰退準確無誤，可以預計聯儲局將會繼續減息支持經濟，對香港供樓業主供樓利息、企業和個人投資融資成本，都會有所影響，股市更有機會步進漫長熊市。香港股民應該如何處理手上的股票組合，而強積金係好多打工仔人生中的重要資產，在經濟逆境中如何部置好強積金投資，都是急不及待要正視的問題。



講到尾，中美開打貿易戰，不僅影響中國經濟，更有愈來愈多數據和現象顯示，美國經濟亦受到拖累。若然美國堅持下去，一個為時以年計的全球經濟下跌周期，是無可避免的。香港這個外向型經濟體，本身就極受外圍因素影響，再加上中國因素對香港經濟影響乃回歸以來最大，以及香港正面對史上最嚴峻的社會內部矛盾，利淡因素排山倒海。香港人可以做的，是盡量手持現金，將槓桿風險降至最低，準備好應對經濟寒冬。



東方產經專欄作者帥哥

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