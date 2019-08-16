【即市分析】比亞迪股份接近支持區

東方產經專欄作者錢修：中美貿談繼續上演「狼來了」的把戲，面對外貿環境日益不明朗，刺激內需仍是國策重中之重。內地車市即將進入「金九銀十」銷售旺季，比亞迪股份(01211)擁有內需及新能源概念，現水平有沒有博反彈的機會？



比亞迪7月汽車銷量按年跌近17%至3.1萬輛，單計新能源汽車則跌11.8%至1.65萬輛，分析認為這與國家對新能源補貼過渡期結束不無關係。然而，大家不要忘記，中國新能源汽車業發展不能長期依賴補貼，隨着國家加快行業開放，將推動車企轉型升級，比亞迪作為龍頭車企，短痛過後，將可發揮龍頭優勢。



事實上，比亞迪已加強與外國品牌合作，近月更與豐田汽車簽訂合作協議，共同開發轎車和低底盤SUV的純電動車型，相信類似合作會陸續有來，有望補公司技術上的不足，推動市場重估公司價值。



不過，比亞迪股價8月以來明顯轉弱，料此浪將反覆下試40元關支持，可先觀察此大位承接。若確認守穩其上，可以小注一試，反彈目標睇45元，穿39元嚴守止蝕。

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