港股先跌後升　內需炒上　騰訊力弱

港股表現反覆，恒生指數跌181點後倒升過百點，重上25,600水平。國企指數升30點，主板成交280億港元。



內需股跑贏，蒙牛乳業及華潤啤酒齊飆逾半成，是表現最佳藍籌及國指成分股；青島啤酒績後飆逾8%；萬洲國際升1.6%。憂慮美國經濟衰退，創科實業再跌1.3%，是表現最差藍籌。



重磅股個別發展，騰訊及滙豐控股跌近1%；三桶油跌0.2%至0.7%；工、中、建三大內銀股升0.2%至0.4%；友邦保險升0.3%；中國平安績後漲近2%。



三大內地電訊股升勢持續，中國聯通飆3.5%；中國電信及中國移動升1.4%及0.9%。中國鐵塔再跌1%，連跌第4日。





【09:20】騰訊滙豐領跌 聯通續飆

道指期貨升百點，港股開市缺乏方向。恒生指數跌10點，報25,484點；國企指數高開1點，報9,905點。



藍籌股個別發展，騰訊及滙豐控股跌近1%及0.8%，合共拖低恒指45點。恒生銀行今除息，開市跌1.1%。中國聯通升勢持續，高開2.3%，是表現最佳藍籌；中國移動亦升1.3%。



中國平安績後做好，高開1.1%報88.2港元。內銀股窄幅上落，中國銀行高開0.3%；建設銀行低開0.2%；工商銀行及交通銀行跌0.6%。



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